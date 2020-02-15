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Россия задержала судно с украинцами в Азовском море

Россияне задержали судно с украинцами в Азовском море. Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России в Крыму, на борту находилось четыре человека, все они были без документов.

Капитан корабля якобы не отреагировал на требование остановиться и пытался скрыться от российских пограничников.

Пока украинцев подозревают в незаконном вылове рыбы, на которую мол, те не имели разрешений.

Маломерную лодку с экипажем доставили в порт Керчи. Российская омбудсмен в Крыму Лариса Опанасюк говорит, что команду задержали на 48 часов до выяснения обстоятельств.

Факт задержания подтверждают и украинские пограничники, предварительно им уже известны фамилии всех, кто находился на борту, пока выясняют обстоятельства, в частности – откуда вышел корабль и куда направлялся.

Напомним, 25 ноября 2018 года украинские корабли в Керченском проливе обстреляли российские пограничники, после чего были захвачены наши моряки.

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