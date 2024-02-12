Елена Фроляк, руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Россияне впервые атаковали Киев ракетой типа Цикрон | Новости Факты ICTV за 12.02.2024
— Во время обстрела Киева, 7 февраля, оккупанты впервые использовали гиперзвуковую ракету Циркон.
— Сводка Генштаба 12.02.2024.
— Оккупанты накапливают людей и личный состав на границе Донецкой и Луганской областей.
— Уже в этом году Украина будет иметь тысячи собственных беспилотников.
— Инцидент на польской границе: Кулеба отреагировал.
— Экс-чиновника Министерства обороны Александра Лиева взяли под стражу.
— Во Львове Минобороны открыло первый центр рекрутинга украинской армии.
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