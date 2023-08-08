России не будет на следующей встрече: о чем договорились в Джидде и как на это отреагировала РФ

Международное сообщество обсуждает встречу, которая состоялась в выходные в Саудовской Аравии и была посвящена мирному плану президента Украины Владимира Зеленского. Собрались представители более 40 стран. Дипломаты говорят, сам факт, что такие консультации состоялись, а Россию на них не пригласили – это большой успех.

Впрочем, не все страны-участницы собрания осознают, что без полного вывода российских войск с захваченной ими территории Украины начало мирных переговоров невозможно.

Официальных заявлений или совместного коммюнике по итогам не последовало. СМИ активно расспрашивают о подробностях участвовавших в собрании представителей стран. Встречу называют конструктивной и консолидирующей, но при этом предпочитают, чтобы их имена не называли.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорит: самым сложным было то, что не все страны понимают природу российско-украинской войны и не осознают, что любые разговоры о прекращении огня возможны только после того, как Россия полностью покинет территорию Украины до границ 1991 года.

Примечательно, что в Саудовскую Аравию прибыла и китайская делегация во главе со спецпредставителем Пекина Ли Хуэем. По официальной версии МИД Китая, встреча помогла консолидировать международный консенсус. К слову, Китай так и не осудил российскую войну и продолжает поддерживать дружеские отношения с Кремлем, что вызывает вопрос, не собирается ли он оказывать Путину активную военную поддержку.

Financial Times со ссылкой на собственные источники среди европейских чиновников утверждает, что на саммите Китай продемонстрировал конструктивную позицию по отношению к Украине и стремится показать, что не с Россией. Само присутствие Китая показывает, что Москва становится все более изолированной – заключает издание.

Между тем в МИД России заявили: Кремль не воспринимает какие-либо переговоры без его участия и хочет, чтобы Украина прекратила сопротивление российскому вторжению.

В то же время, по информации агентства Al Arabiya, американцы убеждены, что это была хорошая и конструктивная серия разговоров с рядом стран в поддержку справедливого и длительного мира в Украине. А неназванный представитель Франции сказал Bloomberg, что участники собрания в Джидде надеются, что новый раунд консультаций состоится до саммита G20 в сентябре. Вероятнее всего, опять без России.

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