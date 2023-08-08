Росії не буде на наступній зустрічі: про що домовились у Джидді та як на це відреагувала РФ

Міжнародна спільнота обговорює зустріч, що відбулась на вихідних в Саудівській Аравії і була присвячена мирному плану президента України Володимира Зеленського. Зібралися представники понад 40 країн. Дипломати кажуть, сам факт, що такі консультації відбулися, а Росію на них не запросили – це великий успіх.

Проте не всі країни-учасниці усвідомлюють, що без повного виведення російських військ із загарбаної ними території України початок мирних переговорів не можливий.

Офіційних заяв чи спільного комюніке за підсумками не було. ЗМІ активно розпитують про подробиці представників країн, які брали участь у зібранні. Зустріч називають конструктивною і консолідувальною, але воліють, щоб їхніх імен не називали.

Тим часом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк каже: найскладнішим було те, що не усі країни розуміють природу російсько-української війни й не усвідомлюють, що будь-які розмови про припинення вогню можливі лише після того, як Росія повністю покине територію України до кордонів 1991 року.

Знаково, що до Саудівської Аравії прибула і китайська делегація на чолі зі спецпредставником Пекіна Лі Хуеєм. За офіційною версією МЗС Китаю, зустріч допомогла консолідувати міжнародний консенсус. До слова, Китай так і не засудив російську війну і продовжує підтримувати дружні відносини з Кремлем, що викликає питання, чи не збирається він надавати Путіну активну військову підтримку.

Financial Times з посиланням на власні джерела серед європейських посадовців стверджує, що на саміті Китай продемонстрував конструктивну позицію щодо України і прагне показати, що не з Росією. Сама присутність Китаю показує, що Москва стає дедалі ізольованішою – підсумовує видання.

Тим часом в МЗС Росії заявили: Кремль не сприймає будь-які переговори без його участі та хоче, щоб Україна припинила спротив російському вторгненню.

Водночас, за інформацією агенції Al Arabiya, американці переконані – це була хороша та конструктивна серія розмов із низкою країн на підтримку справедливого й тривалого миру в Україні. А неназваний представник Франції сказав Bloomberg, що учасники зібрання в Джидді сподіваються, що новий раунд консультацій відбудеться до саміту G20 у вересні. Найімовірніше, знову без Росії.

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