Разрабатывают санкции: Запад поддерживает Украину и готов на ответ в случае нападения РФ

Запад в дальнейшем выражает поддержку нашей стране. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для деэскалации гибкость должна проявить Россия, а не Украина.

Европейские страны выделяют деньги на усиление нашего сектора безопасности – €22 млн сейчас пообещала Дания.

Советник американского президента Джейк Салливан прокомментировал недавнюю кибератаку на украинские правительственные сайты. Он убежден, если подтвердится, что ее координировала Россия, ответ будет соответствующим.

Запад нерушимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. С этим месседжем в Киев сегодня приехали официальные делегации США и Германии.

Киев посетила группа американских сенаторов, в составе которой есть демократы и республиканцы. Законодатели подчеркнули, что США в дальнейшем будут помогать Украине финансово и военно.

Только в рамках оборонного бюджета на 2022 год Киев получит $300 млн. Американские СМИ в начале января сообщали о еще $200 млн, которые администрация президента США Джо Байдена выделила без публичного объявления.

Постоянное увеличение количества войск России на границе с Украиной американские конгрессмены считают серьезной угрозой. Поэтому в Америке разрабатывают различные сценарии санкций, которые могут причинить ощутимую боль целым секторам российской экономики и близкому окружению президента РФ Владимира Путина.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что проектов ограничений в случае военной агрессии против Украины есть почти два десятка. Они будут направлены и лично против главы Кремля.

Санкции персонально против Владимира Путина будут иметь сильный эффект. Они направлены против российского экспорта, возможности покупать электронные устройства для передового вооружения, предполагают отключение России от международной банковской платежной системы Swift.

Меньше единства у американских законодателей по работе российского газопровода Северный Поток-2. Сенат США не поддержал проект санкций республиканца Теда Круза. Против голосовали демократы, которые считают, что это помешает отношениям США с Германией.

В Берлине же готовы принять меры против газопровода, если Россия прибегнет к агрессии, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Она посетила Киев с официальным визитом. Бербок подчеркнула, что нельзя делить мир на сферы влияния и указывать другим, по какому направлению им двигаться.

— Наше послание – это европейская солидарность по суверенитету и территориальной целостности Украины. Для всех нас и для меня лично – это не предмет для обсуждения. Каждая новая агрессия, как мы неоднократно отмечали, будет иметь высокую цену, — убеждена она.

Запад готов продолжать диалог с Россией, но от принципов не отступит. Анналена Бербок отправится в Москву. Она пообещала, что Берлин будет прилагать все усилия для новой встречи Нормандской четверки — лидеров Украины, Германии, Франции и России.

Для деэскалации гибкость должна проявить именно Россия как страна-агрессор, подчеркивают НАТО. Последующую агрессию в Альянсе назвали большой стратегической ошибкой для Москвы.

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