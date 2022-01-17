Розробляють санкції: Захід підтримує Україну та готовий на відповідь у разі нападу РФ

Захід надалі висловлює підтримку нашій країні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що для деескалації гнучкість має проявити Росія, а не Україна.

Європейські країни виділяють гроші на посилення нашого сектора безпеки – €22 млн нині пообіцяла Данія.

Радник американського президента Джейк Салліван прокоментував нещодавню кібератаку на українські урядові сайти. Він переконаний, якщо підтвердиться, що її координувала Росія, відповідь буде належною.

Захід непорушно підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. З цим меседжем до Києва сьогодні приїхали офіційні делегації США та Німеччини.

Київ відвідала група американських сенаторів, у складі якої є демократи та республіканці. Законодавці наголосили, що США надалі допомагатимуть Україні фінансово та військово.

Лише в рамках оборонного бюджету на 2022 рік Київ отримає $300 млн. Американські ЗМІ на початку січня повідомляли про ще $200 млн, які адміністрація президента США Джо Байдена виділила без публічного оголошення.

Постійне збільшення кількості військ Росії на кордоні з Україною американські конгресмени вважають серйозною загрозою. Тому в Америці розробляють різні сценарії санкцій, які можуть завдати відчутного болю цілим секторам російської економіки та близькому оточенню президента РФ Володимира Путіна.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що проектів обмежень у разі військової агресії проти України є майже два десятки. Вони будуть спрямовані й особисто проти очільника Кремля.

Санкції персонально проти Володимира Путіна матимуть сильний ефект. Вони спрямовані проти російського експорту, можливості купувати електронні пристрої для передового озброєння, передбачають відключення Росії від міжнародної банківської платіжної системи Swift.

Менше єдності в американських законодавців щодо роботи російського газогону Північний Потік-2. Сенат США не підтримав проект санкцій республіканця Теда Круза. Проти голосували демократи, які вважають, що це зашкодить відносинам США з Німеччиною.

У Берліні ж готові вжити заходів проти газогону, якщо Росія вдасться до агресії, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Вона відвідала Київ з офіційним візитом. Бербок наголосила, що не можна ділити світ на сфери впливу та вказувати іншим, за яким напрямком їм рухатися.

– Наше послання – це європейська солідарність щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Для всіх нас та для мене особисто – це не предмет для обговорення. Кожна нова агресія, як ми неодноразово наголошували, матиме високу ціну, – переконана вона.

Захід готовий продовжувати діалог з Росією, але від принципів не відступить. Анналена Бербок вирушить до Москви. Вона пообіцяла, що Берлін докладатиме всіх зусиль для нової зустрічі Нормандської четвірки – лідерів України, Німеччини, Франції та Росії.

Для деескалації гнучкість має проявити саме Росія як країна-агресор, наголошують у НАТО. Подальшу агресію в Альянсі назвали великою стратегічною помилкою для Москви.

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