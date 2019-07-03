Умные комбайны и лампы для агротеплиц: как в Польше поддерживают научные стартапы

Польша сейчас в водовороте новейших технологий, интересных бизнес-идей и стартапов. Здесь на поощрения и первые инвестиции выделяют сотни тысяч долларов. Причем готовы вкладывать средства и в украинских новаторов.

Так, например, там разработали комбайн, собирающий камни из почвы. Достает из глубины до 20 см. Обработка 3 га поля за один час. Их уже начали покупать поляки, французы и испанцы.

Есть и умные лампы для агротеплиц. Дают столько света, сколько нужно растениям именно в этот период созревания. Это очень экономно и эффективно.

Обе разработки – успешные научные стартапы. Их поддержал польский фонд Agritech, что выбирает лучшие проекты в сфере агробизнеса и питания, финансирует их, помогает найти клиентов и раскрутить бизнес. В одну разработку могут вложить до $250 тыс.

В фонде есть частные средства, но в основном это инвестиции Народного центра по предпринимательству и развитию – то есть средства Евросоюза. ЕС выделяет на развитие промышленности, бизнеса и науки.

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Государственную поддержку и инвестиции в Польше получают не только местные предприниматели. Немало здесь и украинцев. Все они развивают так называемую европейскую кремниевую долину.

Узнать о грантах или польских предложениях можно просто погуглив, а также на сайтах венчурных фондов, которых здесь немало. А именно Startup Hub Poland. Они – открыватели не одного украинского таланта, ежегодно организуют отбор лучших стартапов восточной Европы. Но теперь говорят, что пришло особое время для развития бизнеса.

– Наш план – заангажировать не 30 инвесторов и 30 стартапов, а несколько сотен стартапов и столько же инвесторов. Для этого есть благоприятные условия. В Польше появляется больше капитала. А украинские предприниматели и разработчики начинают понимать, что могут сотрудничать с Польшей, – отметил основатель Startup Hub Poland Маке Садовский.

Искусственный интеллект, медицина, агротехнологии – эти и другие сферы сегодня открыты для новых идей. Польские бизнесмены и менеджеры уверяют, что зовут украинцев не для собственной выгоды, а чтобы вместе развивать инновации и центральный европейский регион.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что четверть украинских заробитчан могут переехать из Польши в Германию.

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