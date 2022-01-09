Обильные снегопады, пробки и ДТП — последствия непогоды в Украине

Житомирщину и Киевщину накрыл обильный снегопад. Дороги заметает и в Ровенской области. Главные магистрали области пытаются расчищать, но снег засыпает пути снова.

Осадки не утихли до сих пор в Луцке. Кое-где насыпало до 10 сантиметров снега, коммунальщики расчищают дороги и тротуары.

Синоптики предупреждают об гололедице и тумане во Львове. В области на пути в направлении Луцка утром произошло масштабное ДТП.

На Днепропетровщине тоже настоящий коллапс, дороги превратились в катки. Из-за этого уже произошло несколько десятков ДТП. На Полтавском шоссе на скользкой дороге маршрутка врезалась в едущий впереди грузовик. Пострадали три пассажира и сам водитель.

А в Днепре на обледенелой дороге развернуло пассажирский автобус. Мокрый снег с дождем превратил в каток и дороги Харьковщины. Ночью на скользкой дороге уже в Харькове не справился с управлением водитель Infiniti с двумя пассажирами в салоне. Автомобиль врезался в забор и перевернулся к верху колесами, люди чудом уцелели.

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