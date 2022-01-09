Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Обильные снегопады, пробки и ДТП — последствия непогоды в Украине

Кристина Величанская Кореспондентка Факти ICTV

Житомирщину и Киевщину накрыл обильный снегопад. Дороги заметает и в Ровенской области. Главные магистрали области пытаются расчищать, но снег засыпает пути снова.

Осадки не утихли до сих пор в Луцке. Кое-где насыпало до 10 сантиметров снега, коммунальщики расчищают дороги и тротуары.

Синоптики предупреждают об гололедице и тумане во Львове. В области на пути в направлении Луцка утром произошло масштабное ДТП.

На Днепропетровщине тоже настоящий коллапс, дороги превратились в катки. Из-за этого уже произошло несколько десятков ДТП. На Полтавском шоссе на скользкой дороге маршрутка врезалась в едущий впереди грузовик. Пострадали три пассажира и сам водитель.

А в Днепре на обледенелой дороге развернуло пассажирский автобус. Мокрый снег с дождем превратил в каток и дороги Харьковщины. Ночью на скользкой дороге уже в Харькове не справился с управлением водитель Infiniti с двумя пассажирами в салоне. Автомобиль врезался в забор и перевернулся к верху колесами, люди чудом уцелели.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Желтый уровень опасности: в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
Желтый уровень опасности: в ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
Снегопад в Пакистане унес жизни более двух десятков туристов
Снегопад в Пакистане унес жизни более двух десятков туристов
Байден полчаса не мог выйти из самолета из-за мощной метели
Байден полчаса не мог выйти из самолета из-за мощной метели
Дождь, гололед и температура до -5°: прогноз погоды в Украине на неделю
Дождь, гололед и температура до -5°: прогноз погоды в Украине на неделю
Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве ухудшатся погодные условия
Гололед на дорогах и сильный ветер: в Киеве ухудшатся погодные условия
На трассе под Киевом произошло ДТП: движение на дороге в направлении столицы затруднено
На трассе под Киевом произошло ДТП: движение на дороге в направлении столицы затруднено
Гололед, туман и снеголавинная опасность: в Украине ухудшится погода
Гололед, туман и снеголавинная опасность: в Украине ухудшится погода
В Полтавской области из-за непогоды отменили ряд рейсов на автобусы
В Полтавской области из-за непогоды отменили ряд рейсов на автобусы
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка