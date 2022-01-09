Рясні снігопади, затори та ДТП – наслідки негоди в Україні

В Україні таки вхурделило. Житомирщину, Київщину накрив рясний снігопад. Дороги замітає і на Рівненщині. Головні магістралі області намагаються розчищати, та сніг засипає шляхи знову.

Опади не вщухли досі в Луцьку. Подекуди насипало до 10 сантиметрів снігу, комунальники розчищають шляхи та тротуари.

Синоптики попереджають про ожеледицю і туман у Львові. В області на шляху в напрямку Луцька вранці сталась масштабна ДТП.

На Дніпропетровщині теж справжній колапс, дороги перетворилися на ковзанки. Через це вже сталося кілька десятків ДТП. На Полтавському шосе на слизькій дорозі маршрутка врізалась у вантажівку, що їхала попереду. Постраждали троє пасажирів та сам водій.

А в Дніпрі на обледенілій дорозі розвернуло пасажирський автобус. Мокрий сніг з дощем перетворив на ковзанку і дороги Харківщини. А вночі на слизькій дорозі вже у Харкові не впорався з керуванням водій Infiniti з двома пасажирами в салоні. Авто врізалося у паркан і перекинулось до гори колесами, люди дивом вціліли.

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