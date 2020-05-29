Рыбалка в Вилково: особенности сельди с Дуная и как ее правильно готовить
Горячая пора в украинской Венеции — там сезон вылова дунайки — это сельдь из вод Дуная. Рыба сезонная и приобрести ее можно только весной.
Для жителей Вилково этот период не просто развлечение, ведь вылов сельди — один из основных заработков местных. Килограмм продают за 70 грн.
Правда, прибыли по сравнению с другими годами, уменьшилось — река мелеет, течение ослабло и коррективы в промысел вносят климатические изменения. О буднях вилковских рыбаков подробнее смотрите в сюжете Назара Бурхана.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, можно ли ходить на рыбалку во время карантина.
2020-05-29