Риболовля у Вилковому: особливості оселедця з Дунаю та як його правильно готувати

Гаряча пора в українській Венеції – там сезон вилову дунайки – це оселедець з вод Дунаю. Риба сезонна і придбати її можна лише протягом весни.

Для жителів Вилкового цей період не просто розвага, адже вилов оселедця – один із основних заробітків місцевих. Кілограм продають за 70 грн.

Щоправда, прибутків порівняно з іншими роками, поменшало – ріка міліє, течія ослабла та корективи у промисел вносять кліматичні зміни. Про будні вилківських рибалок докладніше дивіться у сюжеті Назара Бурхана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи можна ходити на риболовлю під час карантину.

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