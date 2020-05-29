Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Риболовля у Вилковому: особливості оселедця з Дунаю та як його правильно готувати

Гаряча пора в українській Венеції – там сезон вилову дунайки – це оселедець з вод Дунаю. Риба сезонна і придбати її можна лише протягом весни.

Для жителів Вилкового цей період не просто розвага, адже вилов оселедця – один із основних заробітків місцевих. Кілограм продають за 70 грн.

Щоправда, прибутків порівняно з іншими роками, поменшало – ріка міліє, течія ослабла та корективи у промисел вносять кліматичні зміни. Про будні вилківських рибалок докладніше дивіться у сюжеті Назара Бурхана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи можна ходити на риболовлю під час карантину.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тіла шукали водолази: на Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
Тіла шукали водолази: на Одещині ВАЗ зі сплячими рибалками впав у річку
Нерест під загрозою. Через посуху в Україні може зникнути 60% риби
Нерест під загрозою. Через посуху в Україні може зникнути 60% риби
Заборона на рибальство в Україні: скільки триватиме та які штрафи за порушення
Заборона на рибальство в Україні: скільки триватиме та які штрафи за порушення
У Канаді знайшли рибу з пальцями
У Канаді знайшли рибу з пальцями
Ранній нерест: коли почне діяти заборона на вилов риби
Ранній нерест: коли почне діяти заборона на вилов риби
Рибалка у США побив рекорд, зловивши форель-монстра
Рибалка у США побив рекорд, зловивши форель-монстра
Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені та звернулися до Зеленського
Рибалки перекрили трасу Одеса-Рені та звернулися до Зеленського
Оселедці у брудному розсолі: як вибирати рибу в магазині, аби не отруїтися
Оселедці у брудному розсолі: як вибирати рибу в магазині, аби не отруїтися

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка