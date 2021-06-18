Сальвадор Собрал дал концерт в Киеве и спел хит группы Океан Эльзы

Победитель Евровидения 2017 Сальвадор Собрал презентовал в Киеве свой новый альбом, спел на украинском вместе с Джамалой и в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своем самочувствии.

Именно в Украине пять лет назад певец победил в песенном конкурсе, набрав рекордное количество баллов для шоу. Теперь Сальвадор сменил имидж, отрастил волосы и бороду, а также прибавил в весе.

Он признался, что несмотря на врожденный порок сердца, очень любит жизнь.

— Меня вдохновляет сама жизнь. Все вокруг. Я могу съесть вкусный украинский борщ — и это может меня вдохновить. Все, что мы переживаем, неважно положительное или отрицательное — во всем стоит искать вдохновение, — сказал певец.

После победы на Евровидении Сальвадору сделали пересадку сердца. И теперь после длительной реабилитации у него наконец есть возможность жить полноценной, подвижной жизнью.

— Сейчас я чувствую себя очень хорошо! Накануне я играл в футбол. Немного неудачно, поэтому у меня этот синяк. Но все прекрасно, спасибо! — сказал артист.

Все песни из нового альбома Сальвадор написал сам. По его словам, все они являются чисто автобиографическими — о страхах, любви и чувствах, которые бушуют в душе.

На сцене нет никаких спецэффектов, шоу-балета или декораций, только Сальвадор и музыканты.

Кроме этого, на концерт пришла украинская певица Джамала, которая вместе с Сальвадором спела песню группы Океан Эльзы Обійми.

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