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Валентина Чорна |

Сальвадор Собрал дав концерт у Києві та заспівав хіт гурту Океан Ельзи

Переможець Євробачення 2017 Сальвадор Собрал презентував у Києві свій новий альбом, заспівав українською разом з Джамалою та в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів про своє самопочуття.

Саме в Україні п’ять років тому співак переміг у пісенному конкурсі, набравши рекордну кількість балів для шоу. Тепер Сальвадор змінив імідж, відростив волосся та бороду, а також додав у вазі.

Він зізнався, що попри вроджену ваду серця, дуже любить життя.

– Мене надихає саме життя. Усе навколо. Я можу з’їсти смачний український борщ – і це може мене надихнути. Усе, що ми переживаємо, неважливо позитивне чи негативне – у всьому варто знаходити натхнення, – сказав співак.

Після перемоги на Євробаченні Сальвадору зробили пересадку серця. І тепер після тривалої реабілітації він нарешті має змогу жити повноцінним, рухливим життям.

– Нині я почуваюся дуже добре! Напередодні я грав у футбол. Трохи невдало, тому в мене цей синець. Але все чудово, дякую! – сказав артист.

Всі пісні з нового альбому Сальвадор написав сам. За його словами, вони всі є суто автобіографічними – про страхи, кохання та почуття, що вирують у душі.

На сцені немає жодних спец-ефектів, шоу-балету чи декорацій, лише Сальвадор та музиканти.

Крім цього, на концерт прийшла українська співачка Джамала, яка разом з Сальвадором заспівала пісню гурту Океан Ельзи Обійми.

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