Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 80 день войны
Убили Убили
227 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Видео / Украина / Общество

Сценарий провалился: Лагута о желании Кремля присоединить Херсонщину к России

Юля Захарченко редактор ленты

Во временно оккупированный Херсон приехала вице-спикер российской Государственной думы Анна Кузнецова. Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута объяснил в эфире украинского информационного телемарафона, какова цель этого визита.

— Такая же, как у чиновников Российской Федерации – сделать “картинку”. Они посещали детский дом, вывесили кучу флагов Российской Федерации и делали “гуманитарную картинку”, мол они заботятся, передают продукты и лекарства, никого не бросят и будут помогать. Мы-то знаем, как они заботятся. Когда они пришли в мирную развивающуюся область в пять часов утра и совершили гуманитарную катастрофу на Херсонщине. Никакие “картинки” по телевидению на одну минуту не заменят тех реалий, в которых оказались местные жители.

Британская разведка и американский Институт изучения войны предполагают, что прокремлевские наемники попытаются включить Херсонскую область в состав Российской Федерации, как это сделали ранее с оккупированным Крымом. Глава ОВА оценил возможность такого сценария.

— Около месяца назад на оккупированной территории Херсонской области российские наемники начали очень активно собирать данные местных жителей. Это было во всех направлениях. Они требовали у сотрудников Укрпочты, Пенсионного фонда, социальных служб в каждой территориальной общине. Они тогда не захватывали – их интересовали официальные данные. Потом они даже начали выдавать гуманитарную помощь только по паспорту. Дошло до того, что данные паспортов записывали на каждом блокпосте.

Появилась информация, что они готовят псевдореферендум, и это им нужно для его организации. Ведь все прекрасно понимают, что свободное волеизъявление местных жителей – это Херсонская область в составе Украины. Люди хотят вернуться к прежней прекрасной жизни в цветущей аграрной области с двумя морями и большими лесами. Оккупанты хотят записать данные, организовать псевдореферендум и сказать, мол, люди захотели. Но этот сценарий провалился, — убеден глава Херсонской ОВА.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Когда может состояться полномасштабное контрнаступление ВСУ: Чмут о ситуации на фронте
Когда может состояться полномасштабное контрнаступление ВСУ: Чмут о ситуации на фронте
Действия РФ могут повлечь новые кризисы: Бербок о кражах зерна из Украины
Действия РФ могут повлечь новые кризисы: Бербок о кражах зерна из Украины
Ждали пропуска трое суток: в Запорожье пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя
Ждали пропуска трое суток: в Запорожье пропустили эвакуационную колонну из Мариуполя
Обстрелы Харьковщины с территории РФ: двум российским командирам сообщили о подозрении
Обстрелы Харьковщины с территории РФ: двум российским командирам сообщили о подозрении
Оккупанты обстреляли из минометов пограничный район Черниговской области – ГПСУ
Оккупанты обстреляли из минометов пограничный район Черниговской области – ГПСУ
Шансы эвакуации тяжелораненых с Азовстали есть — Верещук
Шансы эвакуации тяжелораненых с Азовстали есть — Верещук
Надежда Матвеева о принятии реалий войны: Пренебрегать эмоциями не нужно
Надежда Матвеева о принятии реалий войны: Пренебрегать эмоциями не нужно
Белгород снова в огне: пожар в районе железнодорожного вокзала
Белгород снова в огне: пожар в районе железнодорожного вокзала
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка