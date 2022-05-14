Сценарий провалился: Лагута о желании Кремля присоединить Херсонщину к России

Во временно оккупированный Херсон приехала вице-спикер российской Государственной думы Анна Кузнецова. Глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута объяснил в эфире украинского информационного телемарафона, какова цель этого визита.

— Такая же, как у чиновников Российской Федерации – сделать “картинку”. Они посещали детский дом, вывесили кучу флагов Российской Федерации и делали “гуманитарную картинку”, мол они заботятся, передают продукты и лекарства, никого не бросят и будут помогать. Мы-то знаем, как они заботятся. Когда они пришли в мирную развивающуюся область в пять часов утра и совершили гуманитарную катастрофу на Херсонщине. Никакие “картинки” по телевидению на одну минуту не заменят тех реалий, в которых оказались местные жители.

Британская разведка и американский Институт изучения войны предполагают, что прокремлевские наемники попытаются включить Херсонскую область в состав Российской Федерации, как это сделали ранее с оккупированным Крымом. Глава ОВА оценил возможность такого сценария.

— Около месяца назад на оккупированной территории Херсонской области российские наемники начали очень активно собирать данные местных жителей. Это было во всех направлениях. Они требовали у сотрудников Укрпочты, Пенсионного фонда, социальных служб в каждой территориальной общине. Они тогда не захватывали – их интересовали официальные данные. Потом они даже начали выдавать гуманитарную помощь только по паспорту. Дошло до того, что данные паспортов записывали на каждом блокпосте. Появилась информация, что они готовят псевдореферендум, и это им нужно для его организации. Ведь все прекрасно понимают, что свободное волеизъявление местных жителей – это Херсонская область в составе Украины. Люди хотят вернуться к прежней прекрасной жизни в цветущей аграрной области с двумя морями и большими лесами. Оккупанты хотят записать данные, организовать псевдореферендум и сказать, мол, люди захотели. Но этот сценарий провалился, — убеден глава Херсонской ОВА.

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