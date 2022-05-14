Сценарій провалився: Лагута про бажання Кремля приєднати Херсонщину до Росії

У тимчасово окупований Херсон приїхала віце-спікер російської Державної думи Ганна Кузнєцова. Глава Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута пояснив в ефірі українського інформаційного телемарафону, яка мета цього візиту.

– Така сама, як у чиновників Російської Федерації – зробити “картинку”. Вони відвідували дитячий будинок, вивісили купу прапорів Російської Федерації та робили “гуманітарну картинку”, мовляв, вони дбають, передають продукти та ліки, нікого не покинуть та допомагатимуть. Ми знаємо, як вони дбають. Коли вони прийшли у мирну область, що розвивається, о 5:00 ранку та створили гуманітарну катастрофу на Херсонщині. Жодні “картинки” по телебаченню на одну хвилину не замінять тих реалій, в яких опинилися місцеві жителі.

Британська розвідка та американський Інститут вивчення війни припускають, що прокремлівські найманці намагатимуться включити Херсонську область до складу Російської Федерації, як це зробили раніше з окупованим Кримом. Глава ОВА оцінив можливість такого сценарію.

– Близько місяця тому на окупованій території Херсонської області російські найманці почали активно збирати дані місцевих жителів. Це було у всіх напрямках. Вони вимагали у працівників Укрпошти, Пенсійного фонду, соціальних служб у кожній територіальній громаді. Вони тоді не захоплювали – їх цікавили офіційні дані. Потім вони навіть почали видавати гуманітарну допомогу лише за паспортом. Дійшло до того, що дані паспортів записували на кожному блок-пості. З’явилася інформація, що вони готують псевдореферендум, і це їм потрібне для його організації. Адже всі чудово розуміють, що вільне волевиявлення місцевих жителів – це Херсонська область у складі України. Люди хочуть повернутися до колишнього прекрасного життя у квітучій аграрній області з двома морями та великими лісами. Окупанти хочуть записати дані, організувати псевдореферендум та сказати, мовляв, люди захотіли. Але цей сценарій провалився, – переконаний глава Херсонської ОВА.

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