Секс и ничего личного. В прокат выходит украинская романтическая комедия

Секс и ничего личного. В Киеве презентовали романтическую комедию кинокомпании Star Media.

Сценарий для ленты написали Сергей Притула и Вар’яти Шоу. А вот режиссер фильма – Ольга Ряшина, обладательница премии Телетриумф. Это ее первый полный метр. Музыку написали Макс Барский и Монатик.

В центре истории убитый горем Сергей, вместо согласия на предложение руки и сердца, любимая сказала, что в постели он полный ноль. Главный герой едет в Прагу на Новый год к другу Василию. И после ночи обломов в стрип-клубе случайно знакомится со стриптизершей.

Она обещает сделать из него супергероя. Однако бывшая девушка мешает.

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Секс и ничего личного – франшиза успешного канадского фильма. Однако за 2 года ленту адаптировали под украинского зрителя.

Кроме юмора на зрителя ждет увлекательный сюжет и яркие герои.

К слову, Факты ICTV составили рейтинг лучших сериалов, которые нельзя пропустить в 2018 году.

Опубликовано Декабрь, 18 в 22:18



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