Секс и ничего личного. В прокат выходит украинская романтическая комедия
Секс и ничего личного. В Киеве презентовали романтическую комедию кинокомпании Star Media.
Сценарий для ленты написали Сергей Притула и Вар’яти Шоу. А вот режиссер фильма – Ольга Ряшина, обладательница премии Телетриумф. Это ее первый полный метр. Музыку написали Макс Барский и Монатик.
В центре истории убитый горем Сергей, вместо согласия на предложение руки и сердца, любимая сказала, что в постели он полный ноль. Главный герой едет в Прагу на Новый год к другу Василию. И после ночи обломов в стрип-клубе случайно знакомится со стриптизершей.
Она обещает сделать из него супергероя. Однако бывшая девушка мешает.
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Секс и ничего личного – франшиза успешного канадского фильма. Однако за 2 года ленту адаптировали под украинского зрителя.
Кроме юмора на зрителя ждет увлекательный сюжет и яркие герои.
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