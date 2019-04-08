Сергей Наев наградил съемочные группы Фактов ICTV за работу на Донбассе
Украинская армия постепенно отвоевывает временно оккупированные территории- об этом накануне годовщины начала ООС заявил командующий операцией объединенных сил Сергей Наев.
Сергей Наев наградил почетными знаками отличия, медалями и грамотами – журналистов и тех людей, которые остаются за кадром – операторов и водителей, работающих на передовой.
Среди них и съемочные группы Фактов. Символично, что состоялось награждение на горе Карачун.
2019-04-08
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