Сергій Наєв нагородив знімальні групи Фактів ICTV за роботу на Донбасі

Українська армія поступово відвойовує тимчасово окуповані території – про це напередодні річниці початку ООС заявив командувач операції об’єднаних сил Сергій Наєв.

Сергій Наєв нагородив почесними відзнаками, медалями та грамотами – журналістів та тих людей, які залишаються за кадром – операторів і водіїв, які працюють на передовій.

Серед них і знімальні групи Фактів. Символічно, що відбулося нагородження на горі Карачун.

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