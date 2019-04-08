Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Сергій Наєв нагородив знімальні групи Фактів ICTV за роботу на Донбасі

Українська армія поступово відвойовує тимчасово окуповані території – про це напередодні річниці початку ООС заявив командувач операції об’єднаних сил Сергій Наєв.

Сергій Наєв нагородив почесними відзнаками, медалями та грамотами – журналістів та тих людей, які залишаються за кадром – операторів і водіїв, які працюють на передовій.

Серед них і знімальні групи Фактів. Символічно, що відбулося нагородження на горі Карачун.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV – Випуск 12:45 (08.04.2019)
Роковини загибелі розвідника Майбороди: яким був та останні кадри героя
Факти ICTV. Спорт (08.04.2019)
Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.04.2019)
Факти ICTV – Випуск 12:45 (07.04.2019)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (06.04.2019)
Провокують, а потім долучають снайперів: бійці ООС про нову тактику окупантів
Факти ICTV – Випуск 12:45 (06.04.2019)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка