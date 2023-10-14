Серьезные вызовы для газового сектора: обзор реформ в Нафтогазе перед зимой 2024

Приближающаяся зима и защита украинских энергетических объектов — в центре внимания Киевского международного экономического форума.

Руководители министерств и энергетических компаний уверяют, что холодное время года энергетическая система Украины выдержит, более того, сможет подставить плечо Европе, рассказывает премьер-министр Денис Шмигаль, открывая мероприятие.

Глава правления НАК Нафтогаз Алексей Чернышев говорит, что с началом полномасштабной агрессии иностранные компании не рисковали арендовать украинские подземные газохранилища, но впоследствии возобновили контракты.

В этом году нам удалось найти аргументы, мотивирующие крупных европейских трейдеров хранить газ в Украине. Это значит, что эти компании доверяют Украине.

Но в центре внимания участников форума – все же украинские потребители. Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказывает, учитывая вероятные российские обстрелы энергообъектов, его коллеги моделируют худший сценарий и имеют сдержанный оптимизм.

Чтобы даже во время массированной атаки украинцы были с теплом и светом, работают и специалисты Нафтогаза. Они провели защитные работы на энергетической инфраструктуре. Речь идет как о физической защите сети, так и о дезориентации вражеских беспилотников.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.