Серйозні виклики для газового сектору: огляд реформ у Нафтогазі перед зимою 2024

Зима, що наближається, і захист українських енергетичних об’єктів – в центрі уваги Київського міжнародного економічного форуму.

Керівники міністерств та енергетичних компаній запевняють, що холодну пору року енергетична система України витримає, ба більше, зможе підставити плече Європі, розповідає прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відкриваючи захід.

Голова правління НАК Нафтогазу Олексій Чернишов каже, що з початком повномасштабної агресії іноземні компанії не ризикували орендувати українські підземні газосховища, але згодом відновили контракти.

Цього року нам вдалося знайти аргументи, які змотивували великих європейських трейдерів зберігати газ в Україні. Це означає, що ці компанії довіряють Україні.

Та в центрі уваги учасників форуму – все ж таки українські споживачі. Голова Укренерго Володимир Кудрицький розповідає, зважаючи на ймовірні російські обстріли енергооб’єктів, його колеги моделюють найгірший сценарій і мають стриманий оптимізм.

Щоби навіть під час масованої атаки українці були з теплом і світлом, працюють і фахівці Нафтогазу. Вони здійснили захисні роботи на енергетичній інфраструктурі. Йдеться як про фізичний захист мережі, так і про дезорієнтацію ворожих безпілотників.

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