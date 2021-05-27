Сезон клубники: когда упадут цены на ягоду в 2021 году
Пик клубничного сезона в Украине ожидают в середине июня. Цены могут упасть до 40-50 грн за 1 кг. Тогда лучше и закупать ягоду на варенье или заморозки.
Сейчас на прилавках преобладает херсонская клубника.
На центральном рынке Херсона можно найти цену 100 грн за 1 кг. Впрочем, есть на базаре ягода и вполовину дешевле.
В Киеве клубника стоит 70-75 грн за 1 кг.
– Это оптовая цена. В розницу будут те же 100 грн за 1 кг. Стоимость зависит от сорта и вкусовых качеств, – объясняет продавщица.
Пока слишком сладкой клубники нет потому, что идут дожди. Да и желающих купить клубнику на одном из крупнейших рынков Киева – немного, поэтому заработок у продавцов мизерный. Немало продукции приходится выбрасывать.
Кроме рынков, те, кому нравится клубника, могут ее приобрести или даже собрать в хозяйстве в Киевской области.
Ягодная ферма, протяженностью 40 га, принадлежит Владимиру Ковальчуку. Собственное дело мужчина открыл, когда вернулся с войны на Донбассе.
Почти половина земли – под клубникой. Урожай здесь собирают от мая до первых морозов.
Сколько стоит клубника в Украине в 2021 году
Цены на клубнику в Украине в 2021 году стартовали с 255 грн, потому что сезон из-за холодной весны начался с опозданием почти на месяц.
Такая цена обусловлена тем, что для созревания ягоды в парниках потребили много электричества.
Подробнее о том, сколько стоит клубника в Украине в 2021 году и как выбрать ягоду без нитратов, читайте в материале Фактов ICTV.
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