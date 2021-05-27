Сезон полуниці: коли впадуть ціни на ягоду в 2021 році

Пік полуничного сезону в Україні очікують у середині червня. Ціни можуть впасти до 40-50 грн за 1 кг. Тоді краще й закуповувати ягоду на варення або заморожування.

Наразі на прилавках переважає херсонська полуниця.

На центральному ринку Херсона можна знайти ціну 100 грн за 1 кг. Утім, є на базарі ягода і вполовину дешевше.

У Києві полуниця коштує 70-75 грн за 1 кг.

– Це оптова ціна. У роздріб будуть ті ж 100 грн за 1 кг. Вартість залежить від сорту та смакових якостей, – пояснює продавчиня.

Поки надто солодкої полуниці немає через те, що йдуть дощі. Та й охочих придбати полуницю на одному з найбільших ринків Києва – небагато, тож заробіток у продавців мізерний. Чимало продукції доводиться викидати.

Крім ринків, ті, кому смакує полуниця, можуть її придбати чи навіть зібрати в господарстві в Київській області.

Ягідна ферма, протяжністю 40 га, належить Володимиру Ковальчуку. Власну справу чоловік започаткував, коли повернувся з війни на Донбасі.

Майже половина землі – під полуницею. Урожай тут збирають від травня до перших морозів.

Скільки коштує полуниця в Україні в 2021 році

Ціни на полуницю в Україні в 2021 році стартували з 255 гривень, тому що сезон ягоди через холодну весну розпочався із запізненням майже на місяць.

Така ціна обумовлена тим, що для дозрівання ягоди в парниках спожили багато електрики.

Детальніше про те, скільки коштує полуниця в Україні в 2021 році та як обрати ягоду без нітратів, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Pexels

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