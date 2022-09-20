Що буде з мінімальною зарплатою, пенсіями та субсидіями в 2023 році – пояснення Мінсоцполітики

Державний бюджет на 2023 рік буде в першу чергу бюджетом оборони в умовах повномасштабної війни. Однак Кабінет міністрів не забув і про соціальні виплати.

Про це заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що пріоритетним у держбюджеті-2023 є сектор безпеки та оборони, на який виділяються безпрецедентні кошти. А другим за значимістю є соціальний сектор.

На наступний рік загальний бюджет соціальної сфери становить майже 800 млрд грн, з яких переважна більшість коштів піде на виплату пенсій та різні бюджетні програми.

Віталій Музиченко також поінформував, що буде з тими чи іншими соцвиплатами в 2023 році, в умовах повномасштабної війни:

1. Мінімальна зарплата наступного року не зростатиме. Згідно з базовим сценарієм, вона зросте в грудні цього року до 6 700 грн, а наступного залишиться на цьому ж рівні.

– Звичайно, якщо буде відновлюватися достатньо стрімкими темпами економічне зростання, то це неодмінно вплине і на сферу оплати праці… Все залежатиме від реального сектору економіки й формування зарплат у середньому по державі. Тому якщо все розвиватиметься за оптимістичним сценарієм, ми не виключаємо, що можна буде потенційно переглядати ці показники, – пояснив заступник міністра.

2. Уряд планує провести традиційну щорічну індексацію пенсій з 1 березня 2023 року, з урахування інфляції та середньої зарплати. Музиченко запевнив, що в проєкті держбюджету на наступний рік закладаються відповідні кошти.

3. Прожитковий мінімум буде переглянутий “невеликими темпами”. У грудні цього року він зросте на 81 грн – до 2 589 грн. Наступного року зростання становитиме близько 5,4%.

– Це не покриє в повному обсязі інфляційні процеси, але паралельно ми робимо акцент на тих програмах, які допомагають людям з низькими доходами впоратися зі складними життєвими обставинами, – заявив Музиченко.

Серед таких програм – фінансування пільг та житлових субсидій, допомога малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми (зокрема, одиноким батькам), внутрішньо переміщеним особам (переселенцям). Тож на наступний рік уряд закладає видатки на виплату допомоги цим категоріям громадян.

4. У держбюджеті-2022 у повному обсязі закладені кошти на фінансування програми пакунок малюка, тобто на одноразову допомогу при народженні дитини.

5. Що стосується лікарняних, то там, за словами Музиченка, трохи складніша ситуація, оскільки це непрямі бюджетні витрати. Лікарняні фінансуються за рахунок наповнення Фонду соцстрахування через сплату ЄСВ.

– Там є пряма кореляція між станом економіки, кількістю робочих місць, кількістю працевлаштованих осіб та виплатами. І другий фактор, який впливає на цей процес, – це рівень захворюваності, – розповів заступник міністра.

В Мінсоцполітики прогнозують, що за умови сталої ситуації коштів на лікарняні повинно вистачити.

6. Субсидії українцям продовжать нараховувати. Громадяни, які отримували їх протягом минулого опалювального сезону, автоматично отримають і в цьому.

– Враховуючи агресію РФ і повномасштабне військове вторгнення, було ухвалено рішення про те, що всі субсидії, які люди в нас отримували минулого опалювального періоду, тобто по квітень 2022 року, були автоматично, без звернення людей продовжені й розраховані на наступний період, тобто до квітня 2023 року, – наголосив Музиченко.

За його словами, наразі в Україні є близько 2,2 млн одержувачів субсидій. А наступного опалювального сезону очікується зростання їхньої кількості до близько 2,5 млн домогосподарств.

Заступник міністра закликав громадян, які потребують соціальної підтримки, вже зараз звертатися за субсидіями. Це можна зробити як через ЦНАП, так і через представника територіальної громади, а також через електронні засоби, наприклад портал Дія.

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