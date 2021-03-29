Что такое дом-термос: как это работает и почему выгодно

В Ивано-Франковске инженер Николай Яцинович построил экспериментальный дом-термос, в котором традиционная система отопления не нужна. Главный секрет — в герметичности и определенной толщине стен. Тепло здесь дают окна, крыша, лампочки и даже сами жители.

Он полностью герметичен, газ вообще не потребляет, нет ни одной батареи.

Мужчина показывает платежку за февраль — чуть больше 1,1 тыс. грн. Именно столько отдал за дом площадью 150 кв. м. За год получается не более 10 тысяч.

По его словам, в эту сумму входит отопление, вентиляция, охлаждение, нагрев горячей воды, освещение, все электроприборы, а также подзарядка электромобиля.

Несмотря на сплошную герметизацию, система отопления в термодоме все же есть. Ее включают не раньше ноября. Воду в теплом полу нагревают только три электротена мощностью по 2 киловатта каждый.

В Европе энергосберегающие дома строят давно, а украинцы же пока только присматриваются. Впрочем спрос на дома-термосы последнее время вырос, поскольку подорожание на 10-15% самого строительства окупается в первых 4-5 лет за счет уменьшения расходов и энергоэкономии. Единственное — их надо правильно проектировать.

В ЕС соблюдение правил энергоэффективности — один из популярных трендов. В октябре 2020-го на саммите Украина-ЕС украинская делегация подписала ряд соглашений с западными партнерами, часть из них была по энергоэффективности.

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