Що таке будинок-термос: як це працює і чому вигідно

В Івано-Франківську інженер Микола Яцинович побудував експериментальний будинок-термос, в якому традиційна система опалення не потрібна. Головний секрет – у герметичності та певній товщині стін. Тепло тут дають вікна, дах, лампочки і навіть самі мешканці.

Він повністю герметичний, газ узагалі не споживає, немає жодної батареї.

Чоловік показує платіжку за лютий – трохи більше 1,1 тис. грн. Саме стільки віддав за будинок площею 150 кв. м. За рік виходить не більше 10 тисяч.

За його словами, в цю суму входить опалення, вентиляція, охолодження, нагрів гарячої води, освітлення, всі електроприлади, а також заряджання електромобіля.

Попри суцільну герметизацію, система опалення в термобудинку таки є. Її вмикають не раніше листопада. Воду в теплій підлозі нагрівають лише три електротени потужністю по 2 кіловати кожен.

В Європі енергоощадні будинки зводять давно, а українці ж поки лише приглядаються. Утім попит на будинки-термоси останнім часом зріс, адже здорожчання на 10-15% самого будівництва окуповується в перших 4-5 років за рахунок зменшення витрат і енергоощадливості. Єдине – їх треба правильно проектувати.

У ЄС дотримання правил енергоефективності – один з популярних трендів. У жовтні 2020-го на саміті Україна-ЄС українська делегація підписала низку угод із західними партнерами, частина з них була з енергоефективності.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.