Что такое коливинг и чем он отличается от привычного общежития

Четырехэтажная коммуна рядом с лесом, внутри пространство в стиле лагом — это шведская концепция жизни на основе умеренности и уюта. Здесь ничего лишнего и все необходимое. У каждого гостя собственная комната-студио, в среднем 30 квадратов, и мини-кухня.

Такой способ проживания еще называют коливингом (от англ. Сo-living — совместное проживание). Всего здесь 11 комнат. Вид из окна настраивает на релакс.

Коммуна — это хорошая альтернатива обычной квартире. Ведь вокруг есть люди и есть ощущение пребывания в социуме. Такие домики решают вопрос изолированности, с которой сталкиваются большинство онлайн-работников.

Идея пространства для коммуны пришла в голову Елене и Андрею после коливинга в Германии. Пара поняла — быть владельцем коммуны — это не только прибыль, но и возможность находиться среди интересных личностей.

Остановиться здесь можно как на уик-энд, так и на дольше. Длительное проживание выгоднее. Здесь еженедельно убирают комнату, кофе и чай без лимита, быстрый интернет, закрытая территория, а на выходные — совместный просмотр фильма или вечер иностранной кухни. В доступе открытое барбекю, отдельный просторный офис.

— У нас есть абонемент на четыре недели или на месяц. Он стоит 20 тыс. и им можно поделиться с друзьями. Например, первую неделю живу я, следующею — подруга, еще две недели — можно отдать, например, друзьям на подарок, — рассказывают совладельцы коммуны Stockholm Studios Елена Ранцевич и Андрей Колесник.

Соседи в коливинге не менее важны, чем дизайн и локация. Поэтому, как и положено, в этой коммуне — свои каноны: тишина после 22.00 и ограничения по возрасту 14+ — это гарантирует спокойствие каждому.

Иногда здесь организуют выставки и воркшопы. Знакомства и саморазвитие — тоже ценности коммуны.

Такая концепция точно устроит жителя мегаполиса с гибким графиком или удаленной работой. Здесь удобно тем, кому не нужна самоизоляция, зато важны единомышленники и комфорт в быту. Рядом пространство для отдыха, работы, игр и развлечений. В этой коммуне вечеринок до утра не будет, но каждый коливинг — это уникальное свободное пространство со своими атмосферой и ценностями.

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