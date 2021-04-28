Що таке колівінг і чим він відрізняється від звичного гуртожитку

Чотириповерхова комуна поруч із лісом, всередині простір у стилі лагом – це шведська концепція життя на основі помірності й затишку. Тут нічого зайвого і все необхідне. У кожного гостя власна кімната-студіо, в середньому 30 квадратів, та міні-кухня.

Такий спосіб проживання ще називають колівінгом (від англ. сo-living – спільне проживання). Загалом тут 11 кімнат. Вид з вікна налаштовує на релакс.

Комуна – це хороша альтернатива звичайній квартирі. Адже навколо є люди і є відчуття перебування у соціумі. Такі будиночки вирішують питання ізольованості, з якою стикаються більшість онлайн-працівників.

Ідея простору для комуни спала на думку Олені та Андрію після колівінгу у Німеччині. Пара зрозуміла – бути власником комуни – це не лише прибуток, а й можливість перебувати серед цікавих особистостей.

Спинитися тут можна як на вікенд, так і на довше. Тривале проживання вигідніше. Тут щотижня прибирають кімнату, кава і чай без ліміту, швидкий інтернет, закрита територія, а на вихідні – спільний перегляд фільму або вечір іноземної кухні. У доступі відкрите барбекю, окремий просторий офіс.

— У нас є абонемент на чотири тижні або на місяць. Він коштує 20 тис. і ним можна поділитися з друзями. Наприклад, перший тиждень живу я, інший – подруга, ще два тижні – віддати, наприклад, друзям на подарунок, – розповідають співвласники комуни Stockholm Studios Олена Ранцевич та Андрій Колесник.

Сусіди в колівінгу не менш важливі, ніж дизайн і локація. Тому, як і годиться, в цій комуні – свої канони: тиша після 22.00 та обмеження за віком 14+ – це гарантує спокій кожному.

Іноді тут організовують виставки та воркшопи. Знайомства і саморозвиток – теж цінності комуни.

Така концепція точно влаштує жителя мегаполіса з гнучким графіком чи віддаленою роботою. Тут зручно тим, кому не потрібна самоізоляція, зате важливі однодумці та комфорт у побуті. Поруч простір для відпочинку, роботи, ігор та розваг. У цій комуні вечірок до ранку не буде, але кожен колівінг – це унікальний вільний простір зі своїми атмосферою та цінностями.

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