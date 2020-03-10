Что такое долевое участие, почему его отменяют и как заставить строить школы

Высотки и торговые центры — растут как грибы в украинских городах. А вот садов и школ, коммуникаций, дорог — катастрофически не хватает. До сих пор было долевое участие — застройщик должен был заплатить процент от стоимости строительства в бюджет общины, где строится. Однако участники рынка жаловались, мол, модель ручная, размер взноса не прозрачен и куда идут деньги не отследишь. Поэтому со следующего года эту уплату отменяют.

Торговые центры подключаются к старым коммуникациям, а из новеньких 30-этажных свечек дети идут в переполненные сады и школы. Чтобы привлечь застройщиков к улучшению социальной инфраструктуры и придумали долевое участие — деньги, что застройщик платит городу или селу.

В Ассоциации городов обеспокоены. Здесь предлагают как минимум несколько вариантов, чтобы хоть какие-то средства от застройщиков поступали. Как вариант оставить долевую участь, но установить единую для всех ставку.

Установить какую-то соответствующую компенсацию, когда застройщик строит жилье и отдает часть квартир городу. Или же проще, если из налогов, который каждый украинец платит, больше будет идти в местный бюджет, а не в государственный.

Факты ICTV ранее писали о том, почему ГАСИ позволяет массовую застройку Киева торговыми центрами.

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