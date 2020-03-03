ТРЦ вместо школ. Почему ГАСИ позволяет массовую застройку Киева торговыми центрами

Болезненная проблема киевлян – это непонятная и хаотичная застройка столицы. Киев уже давно превратился в столицу пробок, парковок, высоток и торговых центров. Последние вырастают с такой скоростью и плотностью, что даже ярым шопоголикам их всё не обойти.

К примеру, население столичного района Оболонь – 320 тыс. человек, а на каждого жителя там сотни квадратов торговых площадей. Всего в районе 10 ТРЦ, еще один – на пороге открытия. Зато в районе очередь в детсадах, переполненные школы и практически отсутствуют муниципальные спортивные учреждения. Подобная ситуация по всей стране. Детали в сюжете Елены Фроляк и Натальи Жуковской.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о том, куда делись средства вкладчиков Укрбуда.

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