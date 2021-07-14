Что нужно знать об отдыхе на Шацких озерах — условия, развлечения и цены

На Шацкие озера едут прежде всего за тишиной и покоем, чтобы побыть в одиночестве среди живописной природы. Однако есть здесь и активные развлечения — велопутешествия, походы, экскурсии на байдарках и т. п.

Остановиться можно в деревянных домиках на берегу озера или же в самом селе, цены доступные.

Местные жители берут за жилье по 200 грн с человека, по желанию — еще и кормить будут.

Большинство из каскада озер, как Люцимер и Черное, будто отрезаны от мира — в километре от Шацка. Если же вы желаете развлечься, все это можно найти на пляжах Свитязя. Однако цены здесь другие. Домик на 7-10 человек стоит 3,6 тыс. грн в сутки.

Скучным и однообразным отпуск на Шацких озерах не будет и для любителей активного отдыха. Сафари лесами и болотами на советском внедорожнике, путешествие дикими озерами на лодках, велопутешествия — развлечения на любой вкус.

За сезон, который здесь длится где-то два месяца, Шацкие озера посещает более 200 тыс. туристов.

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