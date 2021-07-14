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Валентина Летяк |

Що треба знати про відпочинок на Шацьких озерах – умови, розваги та ціни

На Шацькі озера їдуть передусім за тишею та спокоєм, щоб побути на самоті серед мальовничої природи. Проте є тут і активні розваги – веломандрівки, походи, екскурсії на байдарках тощо.

Зупинитися можна у дерев’яних будиночках, на березі озера або ж у самому селі, ціни доступні.

Місцеві жителі беруть за житло по 200 грн з людини, за бажанням – ще й годуватимуть.

Більшість з каскаду озер, як Люцимер і Чорне, ніби відрізані від світу – за кілометр від Шацька. Якщо ж ви бажає розважитися, усе це можна знайти на пляжах Світязя. Проте ціни тут інші. Будиночок на 7-10 людей коштує 3,6 тис. грн за добу.

Нудною та одноманітною відпустка на Шацьких озерах не буде нудною і для прихильників активного відпочинку. Сафарі лісами та болотами на радянському позашляховику, подорож дикими озерами на човнах, веломандрівки – розваги на будь-який смак.

За сезон, який тут триває десь два місяці, Шацькі озера відвідує понад 200 тис. туристів.

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Відпочинок на Голубих озерах: місця та ціни

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