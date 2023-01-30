Что известно об атаке дронами по Ирану и кто может стоять за ней — объяснение эксперта

Израиль может быть заинтересован в том, чтобы наносить удары по заводу в Иране, на котором создают дроны Shahed-136. Об этом в эфире украинского информационного телемарафона Единые новости заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Он отмечает, что остается вероятность того, что Израиль нанес тайный удар с боевого беспилотника по оборонному комплексу в Иране.

— В принципе, это возможно, потому что нечто подобное израильтяне сделали в середине февраля 2022 года. Тогда шесть израильских беспилотников поразили базу на Западе Ирана. По некоторым данным, там было уничтожено около 120 беспилотников. Подтвердить или опровергнуть эту информацию трудно. Я помню, что после этого иранцы нанесли массированный ракетный удар по Эрбилю — это Ирак, где, по их мнению, находились собственно операторы дронов.

Он объяснил, зачем Израилю бомбить предприятие, на котором производят ударные дроны-камикадзе Shahed-136 иранского производства, которыми Россия наносит удары на территории Украины.

— Они уже бомбили, поэтому это не новая ситуация. В этой истории новизна ситуации заключается в том, что якобы операция проводилась не только в Исфахане, где расположен этот завод по производству дронов, а где как минимум происходили подобные действия. Поэтому можно говорить о масштабной акции, то есть в которой были задействованы, возможно, израильские дроны и местные дроны, которые уже соответственно запускались с территории Ирана и к деятельности которых причастны местные партизаны. Например, Муджахидин Хальк, то есть группа, которая обычно берет на себя ответственность за подавляющее большинство акций саботажа, террора против представителей истеблишмента или тех людей, которые задействованы в иранской ядерной программе.

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