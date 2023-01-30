Що відомо про атаку дронами по Ірану та хто може стояти за нею – пояснення експерта

Ізраїль може бути зацікавлений в тому, щоб завдавати ударів по заводу в Ірані, на якому створюють дрони Shahed-136. Про це в ефірі українського інформаційного телемарафону Єдині новини заявив директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

Він зазначає, що залишається ймовірність того, що Ізраїль завдав таємного удару з бойового безпілотника по оборонному комплексу в Ірані.

– В принципі, це можливо, тому що дещо подібне ізраїльтяни зробили в середині лютого 2022 року. Тоді шість ізраїльських безпілотників вразили базу на Заході Ірану. За деякими даними, там було знищено близько 120 безпілотників. Підтвердити або спростувати цю інформацію важко. Я пам’ятаю, що після цього іранці завдали масованого ракетного удару по Ербілю – це Ірак, де, на їхню думку, перебували власне оператори дронів.

Він пояснив, навіщо Ізраїлю бомбити підприємство, на якому виробляють ударні дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, якими Росія завдає ударів на території України.

– Вони вже бомбили, тому це не нова ситуація. У цій історії новизна ситуації полягає в тому, що начебто операція проводилася не лише в Ісфахані, де розташований цей завод з виробництва дронів, а де щонайменше відбувалися подібні дії. Тому можна говорити про масштабну акцію, тобто в якій були задіяні, можливо, ізраїльські дрони та місцеві дрони, які вже відповідно запускалися з території Ірану та до діяльності яких причетні місцеві партизани. Наприклад, Муджахидин Хальк, тобто група, яка зазвичай бере на себе відповідальність за переважну більшість акцій саботажу, терору проти представників істеблішменту або тих людей, які задіяні в іранській ядерній програмі.

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