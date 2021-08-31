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Тетяна Забожко |

Чтобы уменьшить пробки: 1 сентября в Киеве изменят график ремонта дорог

1 сентября в Киеве дорожники обещают сместить график ремонта, чтобы люди могли доехали на работу, а их дети – в школы.

Больше всего движение транспорта в городе затрудняют работы на мостах. Сейчас в столице ремонтируют 25 участков. Так, уже ограничено движение на мосту Патона, который только готовят к ремонту.

Хотя 30 августа коммунальщики уже завершили ремонт Северного моста на Троещину.

На Южном мосту снова ремонтируют восемь из 46 деформационных швов.

И. о. гендиректора Киевавтодора Александр Федоренко констатирует: мост обречен на затяжные ремонты, поскольку из-за особенностей конструкции и чрезмерной нагрузки грузовиками переправа просто не выдерживает.

– Сейчас количество автомобильного транспорта достигает около 100-110 тыс. единиц в сутки, что в пять раз больше, чем 30 лет назад, когда проектировалось это искусственное сооружение, – объясняет он.

Остановиться надолго в пробках Киев рискует не только из-за ремонта, но и из-за ливней.

Усложняет ситуацию и то, что с началом учебного года все вернулись в город после отпусков.

Например, 31 августа один из жителей Киева Амур провел в пробках шесть часов. Мужчина признается: за это время даже успел заснуть.

На одно из ДТП, которое произошло в столице, полицейскому Александру пришлось ехать на мотоцикле.

– Везде сейчас делают ремонт, проехать сложно. На Левом берегу сейчас вообще апокалипсис, – говорит правоохранитель.

Вместе с тем, Александр радуется, что не будет работать завтра, когда ученики и студенты вместе с родителями поедут в учебные заведения.

29 и 30 августа Киев пострадал от непогоды. На улице Саксаганского осложнилось движение из-за того, что на дорогу упало дерево.

На улице Братиславской, что на въезде на Троещину, в результате затопления дорог все троллейбусы прекратили движение.

Воскресный ливень затопил станцию метро Героев Днепра, поэтому вестибюль закрывали на вход и выход.

Фото: Dreamstime

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