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Тетяна Забожко |

Щоб зменшити затори: 1 вересня в Києві змінять графік ремонту доріг

1 вересня в Києві дорожники обіцяють змістити графік ремонту, щоб люди могли доїхали на роботу, а їхні діти – до школи.

Найбільше рух транспорту в місті ускладнюють роботи на мостах. Зараз у столиці ремонтують 25 ділянок. Так, уже обмежений рух на мосту Патона, який лише готують до ремонту.

Хоча 30 серпня комунальники вже завершили ремонт Північного мосту на Троєщину.

На Південному мосту знову ремонтують вісім із 46 деформаційних швів.

В.о. гендиректора Київавтодору Олександр Федоренко констатує: міст приречений на затяжні ремонти, оскільки через особливості конструкції й надмірне навантаження вантажівками переправа просто не витримує.

– Зараз кількість автомобільного транспорту сягає близько 100-110 тис. одиниць на добу, що в п’ять разів більше, ніж 30 років тому, коли проектувалася ця штучна споруда, – пояснює він.

Стати надовго в заторах Київ ризикує не лише через ремонт, а й через зливи.

Ускладнює ситуацію й те, що з початком навчального року всі повернулися в місто після відпусток.

Наприклад, 31 серпня один із жителів Києва Амур провів у пробках шість годин. Чоловік зізнається: за цей час навіть встиг заснути.

На одну із ДТП, яка сталася в столиці, поліцейському Олександру довелося їхати на мотоциклі.

– Всюди зараз роблять ремонт, проїхати складно. На Лівому березі зараз взагалі апокаліпсис, – каже правоохоронець.

Разом із тим, Олександр тішиться, що не працюватиме завтра, коли учні й студенти разом із батьками поїдуть до навчальних закладів.

29 та 30 серпня Київ потерпав від негоди. На вулиці Саксаганського ускладнився рух через те, що на дорогу впало дерево.

На вулиці Братиславській, що на в’їзді на Троєщину, унаслідок затоплення доріг усі тролейбуси припинили рух.

Недільна злива затопила станцію метро Героїв Дніпра, тому вестибюль закривали на вхід і вихід.

Фото: Dreamstime

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