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Факты / Видео / Украина

Похудела на 15 кг. На Прикарпатье девушка умерла из-за диеты

На Прикарпатье из-за диеты умерла 18-летняя девушка. Она хотела похудеть и увлеклась новой – сыроедением. За два месяца потеряла 15 килограммов. Развилась анорексия. Сначала студентку пытались лечить дома в Богородчанах. Затем перевезли в одну из киевских клиник. Однако девушку не удалось спасти – она ​​скончалась.

Изменения уже могут произойти за 3-4 месяца, потому что пища не проступает, гастрит уже возникает, соляная кислота уже выделяется и нечего переваривать. Идут изменения гинекологические, метаболические, все нарушения это не единичный случай. Таких случаев много, что девушки хотят худеть, девушки не едят, себя выматывают. И это примерно от 16-17 лет до 21 года, – Ольга Бойчук, семейный врач.

Факты ICTV ранее писали о том, что в США родители заморили годовалого сына веганской диетой.

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