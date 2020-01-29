Схудла на 15 кг. На Прикарпатті дівчина померла через дієту

На Прикарпатті через дієту померла 18-річна дівчина. Вона хотіла схуднути та захопилася новою – сироїдінням. За два місяці втратила 15 кілограмів. Розвинулась анорексія. Спершу студентку намагалися лікувати вдома у Богородчанах. Потім перевезли до однієї з київських клінік. Проте дівчину не вдалося врятувати – вона померла.

Зміни вже можуть відбутися за 3-4 місяці, бо їжа не проступає, гастрит вже виникає, соляна кислота вже виділяється і немає що перетравлювати. Йдуть зміни гінекологічні, метаболічні, всі порушення це не поодинокий випадок. Таких випадків є багато, що дівчата хочуть худати, дівчата не їдять, себе вимучують. І це приблизно від 16-17 років до 21 року, – Ольга Бойчук, сімейний лікар.

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