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Факты / Видео / Украина / Общество

Семейное ралли: супруги из Черкасс связали жизнь с автогонками

Он – пилот, она – штурман. Черкасские супруги Максима и Александрина Салабай уже 10 лет вместе и в жизни, и в автомобиле. Пара не представляет себя без автогонок, ними живет, вместе побеждает и мечтает покорить зарубежные трассы.

Пара гонщиков-любителей из любительского ралли без призов не приезжает. Пока самый дорогой кубок для супругов – с осенних гонок в Черкассах. Это была мечта всего сезона.

Любительское ралли – гонки с непрофессиональными автомобилями, которыми участники пользуются в повседневной жизни. Профессионально неподготовленные. На соревнованиях есть четкие правила. Чаще всего выигрывает не самый быстрый экипаж, а самый внимательный.

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Максиму и Александрине – по 28. Муж занимается ремонтом машин, ими живет с 13-ти лет и сумел заинтересовать жену автомобильным спортом, она пока в декрете – воспитывает трехлетнего сына Фому. При этом является идеальным штурманом. Даже отказывается от чисто женских подарков в пользу апгрейда их авто.

– Он однажды пришел домой и сказал, что я буду штурманом. Для меня это было очень большим шоком. Я даже не спала ночь, представляла, какая это будет на мне ответственность. Я – его штурман в спорте, он у меня штурман – по жизни, – отмечает Александрина Салабай.

Свою машину Максим усовершенствовал, адаптировал под ралли. Сейчас пара мечтает покорить зарубежные трассы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о самых интересных фактах о Михаэле Шумахере.

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