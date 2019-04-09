Сімейне ралі: подружжя з Черкас пов’язало життя з автоперегонами
Він – пілот, вона – штурман. Черкаське подружжя Максима та Алєксандріни Салабаїв вже 10 років разом і в житті, і в автомобілі. Пара не уявляє себе без автоперегонів, ними живе, разом перемагає і мріє підкорити закордонні траси.
Пара гонщиків-аматорів з любительського ралі без призів не приїжджає. Доки найдорожчий кубок для подружжя – з осінніх перегонів у Черкасах. То була мрія усього сезону.
Аматорське ралі – перегони з непрофесійними автівками, якими учасники користуються у повсякденному житті. Професійно непідготовлені. На змаганнях є чіткі правила. Найчастіше виграє не найшвидший екіпаж, а найуважніший.
Читайте: Алонсо повертається: гонщик виграв 24-годинний заїзд Дайтони
Максиму й Алєксандріні – по 28. Чоловік займається ремонтом машин, ними живе з 13-ти років і зумів зацікавити дружину автомобільним спортом, вона доки в декреті – виховує трирічного сина Фому. При цьому є ідеальним штурманом. Навіть відмовляється від суто жіночих подарунків на користь апгрейду їхнього авто.
– Він одного разу прийшов додому і сказав, що я буду штурманом. Для мене це було дуже великим шоком. Я навіть не спала ніч, уявляла, яка це буде на мені відповідальність. Я – його штурман у спорті, він у мене штурман – по життю, – зазначає Алєксандріна Салабай.
Свою автівку Максим вдосконалив, адаптував під ралі. Нині пара мріє підкорити закордонні траси.
До слова, Факти ICTV розповідали про найцікавіші факти про Міхаеля Шумахера.