Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Сімейне ралі: подружжя з Черкас пов’язало життя з автоперегонами

Він – пілот, вона – штурман. Черкаське подружжя Максима та Алєксандріни Салабаїв вже 10 років разом і в житті, і в автомобілі. Пара не уявляє себе без автоперегонів, ними живе, разом перемагає і мріє підкорити закордонні траси.

Пара гонщиків-аматорів з любительського ралі без призів не приїжджає. Доки найдорожчий кубок для подружжя – з осінніх перегонів у Черкасах. То була мрія усього сезону.

Аматорське ралі – перегони з непрофесійними автівками, якими учасники користуються у повсякденному житті. Професійно непідготовлені. На змаганнях є чіткі правила. Найчастіше виграє не найшвидший екіпаж, а найуважніший.

Читайте: Алонсо повертається: гонщик виграв 24-годинний заїзд Дайтони

Максиму й Алєксандріні – по 28. Чоловік займається ремонтом машин, ними живе з 13-ти років і зумів зацікавити дружину автомобільним спортом, вона доки в декреті – виховує трирічного сина Фому. При цьому є ідеальним штурманом. Навіть відмовляється від суто жіночих подарунків на користь апгрейду їхнього авто.

– Він одного разу прийшов додому і сказав, що я буду штурманом. Для мене це було дуже великим шоком. Я навіть не спала ніч, уявляла, яка це буде на мені відповідальність. Я – його штурман у спорті, він у мене штурман – по життю, – зазначає Алєксандріна Салабай.

Свою автівку Максим вдосконалив, адаптував під ралі. Нині пара мріє підкорити закордонні траси.

До слова, Факти ICTV розповідали про найцікавіші факти про Міхаеля Шумахера.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Мінімалізм у квартирі і шопінгу: переваги і як впливає на життя
Як зберегти щасливі відносини після народження дитини
Що таке пуповинна кров, як лікує хвороби і зберігається
Ралі у Києві: жінки дали майстер-клас з керування авто
Масштабна аварія: 20 спорткарів зіштовхнулися на гонці NASCAR у США
6 л борщу і 200 вареників на обід. Як живе сім’я жінки, яка народила 19 дитину
У Дніпрі 45-річна жінка народила 14-ту дитину
День сім’ї в Україні: Порошенко показав дитяче фото

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка