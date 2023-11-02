Скандал вокруг переименования Воздухофлотского проспекта: киевляне против решения депутатов

Когда 24 февраля 2022 российские ракеты и бомбы полетели на украинские города и мы боялись даже взглянуть на небо, украинские пилоты героически бились в воздухе. Часто это были совсем неравные бои. Так что если и переименовывать Воздухофлотский проспект, то именно в честь Воздушных сил Украины. И авиационное командование призывает депутатов Киевсовета принять соответствующее решение.

Вообще переименовывать проспект было не обязательно. Упреки, что название ассоциируется с советской армией – надуманные, считают эксперты. Но депутаты решили переименовать его в проспект Европейского Союза. Киевляне выступили против такого решения.

Поскольку процесс переименования уже начался, хотели выбрать более украинское название — Повітрянофлотський. И киевляне в приложении Киев Цифровой ее поддержали. Но Киевсовет проигнорировал мнение людей. Историк и глава топонимической экспертной рабочей группы при Киевсовете Александр Алферов призвал дать возможность киевлянам сохранить авиационную историю столицы.

— Это улица — очень важный маркер для истории Киева, ведь это улица на Киевский аэропорт, который, по сути, в Европе был одним из первых. Это название отмечает важность Киева как воздухофлотской столицы мира, — говорит Алферов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава украинской разведки Кирилл Буданов попросили власти поддержать идею проспекта Воздушных сил. Так что решение остается за столичными депутатами.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.