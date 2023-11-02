Скандал навколо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни проти рішення депутатів

Коли 24 лютого 2022 російські ракети та бомби полетіли на українські міста і ми боялися навіть поглянути на небо, українські пілоти героїчно билися в повітрі. Часто це були зовсім нерівні бої. Тож якщо й перейменовувати Повітрофлотський проспект, то саме на честь Повітряних сил України. Й авіаційне командування закликає депутатів Київради ухвалити відповідне рішення.

Взагалі перейменовувати проспект було не обов’язково. Закиди, що назва асоціюється з радянською армією – надумані, вважають експерти. Та депутати вирішили перейменувати його на проспект Європейського Союзу. Кияни виступили проти такого рішення.

Оскільки процес із перейменування вже розпочався, хотіли обрати більш українську назву: Повітрянофлотський. І кияни в застосунку Київ Цифровий її підтримали. Та Київрада проігнорувала думку людей. Історик і очільник топонімічної експертної робочої групи при Київраді Олександр Алфьоров закликав дати можливість киянам зберегти авіаційну історію столиці.

— Ця вулиця є дуже важливим маркером для історії Києва, адже це вулиця на Київський аеропорт, який по суті в Європі був одним із перших. Ця назва наголошує на важливості Києва як повітрянофлотської столиці світу, – каже Алфьоров.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та очільник української розвідки Кирило Буданов попросили владу підтримати ідею проспекту Повітряних сил. Тож рішення залишається за столичними депутатами.

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