Скандал в Житомире: кафе в центре города забаррикадировали строители

В Житомире небольшое кафе в центре города забаррикадировали строители. Два эвакуационных выхода для гостей и персонала загородили деревянными паллетами.

Кроме того, разрушили пристроенный навес и поразбивали ступени.

Когда владелец заведения покупал помещение в ноябре прошлого года, никаких сооружений рядом не было. Затем соседи начали строительные работы безо всяких разрешений, что подтверждают и в ГАСИ.

Сейчас они прикрываются решением Хозяйственного суда, якобы их обязали восстановить склады бывшего завода, которые незаконно снесла фирма-застройщик.

Однако юристы говорят, что судебный спор был создан искусственно, чтобы хоть как-то узаконить строительство.

А вместо складов на участке, где, к тому же, проходят городские коммуникации, построят двухэтажный торговый центр.

Местная жительница Валентина, которая около 30 лет живет рядом, утверждает, что к строительной фирме причастен местный депутат.

Именно поэтому, говорит женщина, местные власти и правоохранители не реагируют на незаконные действия.

Фото: Pixabay

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