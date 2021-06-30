Скандал у Житомирі: кафе в центрі міста загородили будівельники

У Житомирі невелике кафе в центрі міста забарикадували будівельники. Два евакуаційні виходи для гостей та персоналу загородили дерев’яними палетами.

Крім того, зруйнували прибудований навіс та порозбивали східці.

Коли власник закладу купував приміщення торік у листопаді, жодних споруд поруч не було. Потім сусіди почали будівельні роботи без жодних дозволів, що підтверджують і в ДАБІ.

Нині вони прикриваються рішенням Господарського суду, буцімто їх зобов’язали відновити склади колишнього заводу, які незаконно знесла фірма-забудовник.

Однак юристи кажуть, що судовий спір було створено штучно, аби хоч якось узаконити будівництво.

А замість складів на ділянці, де, до того ж, пролягають міські комунікації, зведуть двоповерховий торговельний центр.

Місцева жителька Валентина, яка зо 30 років живе поряд, стверджує, що будівельної фірми причетний місцевий депутат.

Саме тому, каже жінка, місцева влада та правоохоронці не реагують на незаконні дії.

Фото: Pixabay

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.