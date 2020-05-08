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Факты / Видео / Украина

Скандал с защитными костюмами. Почему медики до сих пор не получили спецсредства

6 мая на коронавирус заболело рекордное количество украинских медиков — 109. Всего с начала пандемии Covid-19 поразил более 2,7 тыс. украинских медработников. Количество больных коллег растет и будет расти, говорят врачи, потому что на третий месяц борьбы с коронавируса у них до сих пор недостаточно средств защиты.

Минздрав до сих пор не поставил в больницы защитные костюмы из Китая, вокруг которых 2 недели назад возник скандал. Китайские костюмы министерство закупило вдвое дороже, чем стоят отечественные. Стоимость тендера, который выиграла еще до сих пор неизвестная фирма-поставщик — более 34 млн грн. Но до сих пор в больницах их нет. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, в Ровно мошенники в масках и халатах обокрали пенсионерку. Они заверили женщину, что пришли из поликлиники чтобы проверить ее на наличие симптомов коронавируса.

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