Искали Covid-19: в Ровно мошенники в масках и халатах обокрали пенсионерку

В Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. Бабушке 86 лет, живет сама.

В свой дом впустила двух женщин. Те заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса.

После визита псевдо-медиков все сбережения пенсионерки — а это 23 тыс. грн — исчезли. Врачи предупреждают: предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещено. Мошенников разыскивает полиция.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе полицейские обокрали офис во время обыска.