Искали Covid-19: в Ровно мошенники в масках и халатах обокрали пенсионерку
В Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. Бабушке 86 лет, живет сама.
В свой дом впустила двух женщин. Те заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса.
После визита псевдо-медиков все сбережения пенсионерки — а это 23 тыс. грн — исчезли. Врачи предупреждают: предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещено. Мошенников разыскивает полиция.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе полицейские обокрали офис во время обыска.
2020-05-08
Теги: Коронавирус Covid-19, Кража, Ограбление