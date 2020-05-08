Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина / Общество

Искали Covid-19: в Ровно мошенники в масках и халатах обокрали пенсионерку

В Ровно мошенники в масках и медицинских халатах обокрали пенсионерку. Бабушке 86 лет, живет сама.

В свой дом впустила двух женщин. Те заверили, что они из поликлиники, пришли проверять на наличие симптомов коронавируса.

После визита псевдо-медиков все сбережения пенсионерки — а это 23 тыс. грн — исчезли. Врачи предупреждают: предоставление медицинских услуг на дому в период карантина запрещено. Мошенников разыскивает полиция.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Одессе полицейские обокрали офис во время обыска.

Теги: , ,

По теме

OneRepublic, ПТП и Бьянка: кто из артистов успел записать песни о карантине
OneRepublic, ПТП и Бьянка: кто из артистов успел записать песни о карантине
Ослабление карантина во Львове частично откладывается из-за увеличения случаев Covid-19
Ослабление карантина во Львове частично откладывается из-за увеличения случаев Covid-19
Скандал с защитными костюмами. Почему медики до сих пор не получили спецсредства
Скандал с защитными костюмами. Почему медики до сих пор не получили спецсредства
ВОЗ не уверена, что Covid-19 распространился с рынка в Ухане
ВОЗ не уверена, что Covid-19 распространился с рынка в Ухане
В России за сутки более 10 тыс. человек заболели коронавирусом
В России за сутки более 10 тыс. человек заболели коронавирусом
Эпидемия коронавируса в Европе идет на спад — когда возобновят путешествия
Эпидемия коронавируса в Европе идет на спад — когда возобновят путешествия
Как будут работать кафе и рестораны Киева во время карантина
Как будут работать кафе и рестораны Киева во время карантина
В Житомирской области усиливают карантин на выходные
В Житомирской области усиливают карантин на выходные

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх