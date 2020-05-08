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Факти / Відео / Україна

Скандал з захисними костюмами. Чому медики досі не отримали спецзасоби

6 травня на коронавірус захворіла рекордна кількість українських медиків – 109. Загалом від початку пандемії Covid-19 уразив понад 2,7 тис. українських медпрацівників. Кількість хворих колег зростає і зростатиме, кажуть лікарі, бо на третій місяць боротьби з коронавірусом у них досі недостатньо засобів захисту.

МОЗ досі не поставило у лікарні захисні костюми з Китаю, довкола яких 2 тижні тому спричинився скандал. Китайські костюми міністерство закупило вдвічі дорожче, ніж коштують вітчизняні. Вартість тендеру, який виграла досі невідома фірма-постачальник – понад 34 млн грн. Але досі у лікарнях їх немає. Докладніше у збірному сюжеті Фактів ICTV.

Нагадаємо, у Рівному шахраї в масках і халатах обікрали пенсіонерку. Вони запевнили жінку, що прийшли з поліклініки щоб перевірити її на наявність симптомів коронавірусу.

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