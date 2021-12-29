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Скандальный режиссер и провокатор: зачем Андрей Жолдак приехал в Киев

Ирина Шлепнина журналист Факты ICTV

Театральный режиссер Андрей Жолдак, известный своими скандальными постановками, приехал в Киев. Он не живет в Украине в последние 15 лет.

После того, как ему запретили показ спектакля Ромео и Джульетта и заставили уволиться с должности художественного руководителя Харьковского театра Шевченко – он поселился в Германии.

Последние четыре года Жолдак активно занимается постановками опер в лучших театрах мира. Его радикальные интерпретации классики получили награды международной премии Opera Awards.

Недавно в Киеве с аншлагом прошел закрытый творческий вечер режиссера. О чем говорили, и есть ли будущее у Жолдака на Родине – читайте дальше в материале.

— Я рад, что я в Киеве и могу представить то, что делал последние годы во Франции, на Балканах, в Польше, Сеуле, Токио. Меня часто спрашивают: Когда была последняя премьера в Украине? Я говорю, что в 2010 году, и это шокирует людей. У меня есть приглашения на огромные фестивали, а в Украине моя последняя работа была в 2010 году, им это тотально непонятно, – говорит Андрей Жолдак.

Жолдака называют революционером, режиссером-провокатором, разрушителем всех возможных канонов и традиций в театре. Он выводил на сцену десятки обнаженных артистов, иногда зрителей в зал сопровождали санитары с собаками.

Классических голльдонских персонажей Андрей делает пришельцами и роботами. Гендерные границы он разрушает, а еще искусно отделяет голос от тела. За что бы ни брался Жолдак, за Гамлета, Госпожу Бовари или Анну Каренину, его спектакли — это всегда авторская индивидуальность.

– Эти тексты превращаются в его сознании в какие-то метафизические истории. Он очень сильно чувствует сущность мира, драму мира и при этом сочетает драматизм с великой красотой. Это редкий дар, – говорит театральный критик Сергей Васильев.

В этот вечер со сцены Андрей Жолдак рассказывал о своих творческих планах и показывал отрывки спектаклей. Актеры вспоминали, как нелегко, но интересно было с ним работать. К примеру, Анатолий Хостикоев бросал в режиссера кресло, а однажды дошло до драки.

– Была история, когда он очень хотел, чтобы я сыграл Вершинина в спектакле Три сестры, а я в это время готовил другой спектакль. И мы с ним сцепились в драке по-настоящему, дрались и ненавидели друг друга, а потом вытерли кровь и сказали: Если так получилось, так должно было быть. Он неожиданный, он бешеный, – вспомнил Анатолий Хостикоев.

Ада Роговцева вспомнила, как по замыслу Жолдака должна мыть подземный переход перед театром русской драмы. После такого режиссерского хода Жолдака не пустили даже на проходную.

В свое время в сотрудничестве режиссеру отказали Анатолий Соловьяненко и Богдан Ступка. Однако теперь, когда у Жолдака есть в Европе контракты на пять лет, украинцы хотят видеть его представления здесь.

Режиссер признался, что соскучился, поэтому очень хочет поставить спектакль в Киеве. Хватит ли теперь смелости украинским театрам позвать Андрея Жолдака – покажет время.

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