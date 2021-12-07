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Украинский фильм Почему я живой получил награды двух международных кинофестивалей

Петро Дем'янчук

Фильм украинского режиссера Виллена Новака Почему я живой победил на двух международных фестивалях. Лента заслуженно признана лучшей картиной на Европейском кинофестивале Великобритании и лучшим полнометражным фильмом на Future of Film Awards. Об этом сообщает Одесская киностудия.

За основу фильма был взят автобиографический рассказ Тепер я турок, не козак… писателя и драматурга Евгения Митько. Картина рассказывает об украинско-еврейской семье XX века, живущей в Мариуполе во времена оккупации и фашистского террора. Известно, что сага создана на основе реальных событий.

Европейский кинофестиваль Великобритании и Future of Film Awards помогают мастерам демонстрировать свои работы миру. Эти мероприятия преследуют цель объединения и развития киноундустрии, открывая возможности для талантливых режиссеров.

Не только фильм Новака может похвастаться достижениями в индустрии кино – украинский фильм Плохие дороги вошел в лонг-лист номинантов на американскую кинопремию Оскар в категории Лучший иностранный фильм.

Лента режиссера и сценаристки Натальи Ворожбит включена в список из 93 картин. Шорт-лист из 15 иностранных картин будет представлен 21 декабря. Официальный список номинантов станет известен 8 февраля 2022, а сама церемония вручения Оскара состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

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