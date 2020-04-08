Сколько стоит лечение Covid-19 в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской городской больнице более 140 пациентов с тяжелыми формами пневмонии. Большинство госпитализировали за последние две недели. Пациентов много, но пока медики справляются. В области подсчитали, что лечение одного больного Covid-19 стоит от 3,5 до 5 тыс. грн. Но медикаментов, предусмотренных протоколом лечения, в области купить невозможно.

На лекарства и средства индивидуальной защиты из городского бюджета Ивано-Франковска выделили 3,5 млн грн. В районных же инфекционных отделениях спасать пациентов с коронавирусом ничем. На Волыни заболели 20 медиков. Из-за смерти водителя скорой, у которого обнаружили коронавирус, в двух селах на карантин закрыли пункты скорой помощи. Болезнь зафиксировали у членов его семьи и местной санитарки. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.