Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Украина

Сколько стоит лечение Covid-19 в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской городской больнице более 140 пациентов с тяжелыми формами пневмонии. Большинство госпитализировали за последние две недели. Пациентов много, но пока медики справляются. В области подсчитали, что лечение одного больного Covid-19 стоит от 3,5 до 5 тыс. грн. Но медикаментов, предусмотренных протоколом лечения, в области купить невозможно.

На лекарства и средства индивидуальной защиты из городского бюджета Ивано-Франковска выделили 3,5 млн грн. В районных же инфекционных отделениях спасать пациентов с коронавирусом ничем. На Волыни заболели 20 медиков. Из-за смерти водителя скорой, у которого обнаружили коронавирус, в двух селах на карантин закрыли пункты скорой помощи. Болезнь зафиксировали у членов его семьи и местной санитарки. Подробнее в сборном сюжете Фактов ICTV.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Украине 1 668 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Традиционные паски и торты — где заказать пасхальную выпечку онлайн
Традиционные паски и торты — где заказать пасхальную выпечку онлайн
Американский актер Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Американский актер Аллен Гарфилд умер от коронавируса
Серия A может провести 124 матча за 45 дней в Риме
Серия A может провести 124 матча за 45 дней в Риме
В Киеве подтвердили 294 больных коронавирусом
В Киеве подтвердили 294 больных коронавирусом
Какой уровень смертности от Covid-19 в Украине
Какой уровень смертности от Covid-19 в Украине
Гран-при Канады в Формуле-1 перенесли из-за коронавируса
Гран-при Канады в Формуле-1 перенесли из-за коронавируса
Контактировал с больным: в ВСУ обнаружили еще один случай коронавируса
Контактировал с больным: в ВСУ обнаружили еще один случай коронавируса
Держите котов дома: ветеринары дали рекомендации из-за коронавируса
Держите котов дома: ветеринары дали рекомендации из-за коронавируса

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка