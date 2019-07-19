Сколько стоит охрана жилья и как обезопасить себя от грабителей

Пока вы в отпуске и загораете – некоторые планируют грабеж вашей квартиры. Сейчас в ход идут не только отмычка и проверки звонком. Мошенники становятся более совершенные и исследуют информацию через соцсети.

Защитить свое честно заработанное будет стоить около 5 тыс. гривен. Это минимальный набор – датчиков движения и отпирание дверей и окон. Оборудование подключают к пульту охраны. Если хотя бы один датчик сработал – группа вызова мчится к вам чтобы поймать грабителя. Сейчас такие услуги стоят от 250 до 450 грн в месяц.

Ловить вора лучше на подходе к жилью. Если у вас дом, специалисты советуют устанавливать несколько линий охраны. Одна из новинок – беспроводная система охраны по периметру участка. Ее можно установить над забором, и стоит она около трех тыс. гривен на одну сторону.

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Развитие технологий дало возможность наблюдать за всем происходящим в вашем доме прямо с мобильного телефона.

Однако даже самые современные системы не дают сто процентной гарантии. Для того чтобы ваше имущество было в безопасности не стоит забывать об элементарных правилах. Специалисты приводят несколько базовых пунктов.

Чуть ли не самый главный – подружитесь с соседями, они сообщат, если кто-то подозрительный будет бродить у ваших дверей, и забирать почту и счета когда вас не будет. Воры все еще выбирают жертв по-старому. Но современные воры внимательно следят за вами онлайн.

Поэтому если вы уже решили похвастаться вашим отпуском в соц. сетях – сделайте это после него.

К слову, несмотря на шлагбаумы и охрану: в Украине ограбили сотни квартир, забрали даже подарки.

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